Il rinnovo di Chanté-Mary Dompig rappresenta un segnale positivo per il futuro del Milan Femminile, che continua a investire sui giovani talenti. Con 53 presenze e un contributo di 12 gol e 5 assist, Dompig ha già dimostrato il suo valore in campo. Questo prolungamento del contratto non solo testimonia la fiducia del club nelle sue qualità, ma offre alla calciatrice la possibilità di crescere ulteriormente all'interno di un ambiente stimolante come quello rossonero.