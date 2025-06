Milan Femminile U12, Campionesse d’Italia! Dominio rossonero nella fase finale

Grandissimo successo per le giovani del calcio femminile rossonero: le Esordienti Under 12 del Milan sono Campionesse d'Italia

Grandissimo successo per le giovani promesse del calcio femminile rossonero: le Esordienti Under 12 del Milan si sono laureate Campionesse d'Italia U12, al culmine di una Fase Finale Nazionale dominata con tre vittorie nette e convincenti. Le giovani milaniste hanno superato in rapida successione avversarie di prestigio come Inter, Palermo e Roma, dimostrando un talento e una determinazione fuori dal comune.