Milan Femminile – Nadim ceduta in prestito all’Hammarby: addio definitivo?

Il Milan ha ufficializzato la cessione in prestito di Nadia Nadim all'Hammarby, club della Damallsvenskan, la prima divisione svedese. Un arrivederci che potrebbe trasformarsi in un addio definitivo per l'attaccante afgana naturalizzata danese, che lascia il rossonero dopo poco più di un anno. Arrivata nel gennaio 2024, Nadim aveva deciso di tornare in Europa dopo la sua esperienza negli Stati Uniti con il Racing Louisville, conclusasi con la fine del contratto a dicembre 2023.