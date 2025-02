Femminile – Milan-Juventus 0-6: rossonere inesistenti, ma Poule Scudetto raggiunta

Il Milan femminile è uscito sconfitto con un pesante 6-0 dalla sfida contro la Juventus , una partita che ha messo in evidenza tutte le difficoltà delle rossonere. La squadra bianconera ha dominato fin dai primi minuti, con una prestazione impeccabile sotto ogni aspetto. Le ragazze di coach Bakker hanno faticato enormemente a contenere l’attacco juventino, subendo diverse reti in rapida successione e mettendo in mostra una difesa vulnerabile e imprecisa. Le rossonere non sono mai riuscite a reagire e hanno avuto poche, pochissime occasioni per impensierire la portiera avversaria.

Il match ha visto la Juventus protagonista in tutti i reparti, mostrando una fluidità di gioco e un’attenzione ai dettagli che ha fatto la differenza. Le bianconere sono state letali in attacco e solide in difesa, mettendo subito in chiaro le proprie intenzioni di portare a casa i tre punti. Il Milan, dal canto suo, ha provato a restare in partita, ma non è mai riuscito a creare un gioco fluido e ha dovuto fare i conti con una squadra nettamente superiore.