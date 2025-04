Femminile, Milan-Inter: tutte le info per l’acquisto dei biglietti

Al PUMA House of Football, venerdì 25 aprile alle ore 16.00, si ritrovano di fronte Milan e Inter: le info per i biglietti

8ª giornata di Poule Scudetto, penultima fatica della stagione per le rossonere (l'ultima in casa per la formazione di Coach Bakker) e ultimo Derby del 2024/25 in ambito femminile. Al PUMA House of Football, venerdì 25 aprile alle ore 16.00, si ritrovano di fronte Milan e Inter dopo i tre pareggi nelle tre precedenti sfide stagionali.