Il Milan Femminile perde 0-3 il derby della Madonnina contro l'Inter nella sesta giornata di Serie A: il 'racconto'
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Si chiude con una sconfitta per 3-0 il derby della Madonnina tra Milan e Inter femminile, disputato quest'oggi al PUMA House of football e valido per la sesta giornata di Serie A femminile. Le nerazzurre si aggiudicano la stracittadina grazie ad una ripresa caratterizzata da moltissimi episodi decisivi, lasciando con l'amaro in bocca la formazione di di Suzanne Bakker.
Milan, niente derby femminileDopo un primo tempo piuttosto equilibrato, terminato sullo 0-0, la gara ha cambiato volto nella seconda frazione di gioco: al 57esimo è Bugeja a sbloccare il risultato trasformando il calcio di rigore, che ha portato poi in vantaggio le nerazzurre.
Cinque minuti più tardi arriva un altro episodio decisivo: Estevez viene espulsa, costringendo il Milan a proseguire la partita in inferiorità numerica. Con una giocatrice in più, le nerazzurre riescono a gestire il vantaggio e aumentano il divario con Glionna che, al 67esimo minuto, firma il raddoppio,
Nel finale della gara arriva anche il tris: Bugeja si presenta nuovamente dal dischetto degli 11 metri e trasforma il secondo calcio di rigore della sua partita, fissando il risultato sul 3-0. Una giornata piuttosto amara per il Milan Femminile, che incassa una sconfitta molto pesante davanti al proprio pubblico.
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