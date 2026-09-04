Il legame tra il Milan e la cultura più si arricchisce di un nuovo ed inaspettato capitolo. ASAP Rocky e PUMA hanno svelato una maglia speciale in edizione limitata dedicata al Milan, direttamente ispirata all'immaginario di 'Don't Be Dumb', nuovo progetto dell'artista e icona americana.

Milan, nuova maglia in arrivo

Lo stile reinterpreta i classici strisciati rosso e neri attraverso l'occhio del rapper americano: il design del club incontra la firma contemporanea dell'americano, impreziosita poi dal logo AWGE e da una serie di simboli di divieto grafici che rompono gli schemi della classica striscia del diavolo.

L'obiettivo di Asap Rocky è quello di fondere la storia del Milan con il l'ingaggio street americano. Un'unione che trasforma la maglia da calcio in un capo di haute couture da strada, pensavo sia per i tifosi che per tutti gli appassionati di moda, che avranno l'occasione di accaparrarsi un vero e proprio pezzo unico.

Per celebrare la collaborazione e l'uscita della collezione, Milano si prepara a prendersi la scena. Martedì 9 settembre il quartiere Tortona ospiterà un'evento di presentazione in cui saranno ospiti diverse figure del mondo del calcio e della moda. La capsule, firmata da ASAP Rocky x PUMA x ACMilan, sarà acquistabile per un periodo limitato.