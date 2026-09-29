Nel giorno in cui compie 50 anni, il mondo del calcio celebra Andriy Shevchenko, uno dei più grandi attaccanti della sua generazione e uno dei calciatori che più di tutti hanno saputo legare la propria storia a quella del proprio paese.

Milan, 50 anni di Shevchenko

Nato ailha attraversato alcune delle pagine più importanti della storia recente dell'Ucraina, arrivando dei campi dellafino alla consacrazione Mondiale con il Milan

Oggi a mezzo secolo dalla nascita, Sheva è lontano dai campi di gioco, ma non dal calcio. Dal gennaio 2024, infatti, è Presidente della Federazione Calcistica Ucraina dopo essere stato CT della nazionale e ambasciatore internazionale.

Dalla Dinamo Kiev a Chernobyl: l'infanzia

trascorre i primi anni della sua vita a. Da bambino viene inizialmente attratto dall'hockey, ma il calcio diventa presto la sua strada. Entra nel settore giovanile dellae proprio lì incomincia a formarsi. La sua infanzia, però, viene segnata da un evento che va ben oltre lo sport. Nel 1986, quando Shevchenko ha appena nove anni, l'esplosione del reattore numero 4 della centrale nucleare disconvolge l'Ucraina e l'intera Europa: la famiglia, infatti, lascia Kiev e si trasferisce verso la costa delSul campo, però, il talento cresce.

Alla dinamo Kiev incontra Valery Lobanovskyi, uno degli allenatori più influenti della storia del calcio: sotto la sua ala sviluppa le caratteristiche che diventeranno il suo marchio di fabbrica: velocità, potenza, tecnica, gioco aereo e capacità di attaccare la profondità, con annessa freddezza davanti alla porta.

La tripletta al Camp Nou e il Milan

Il nome di Sheva diventa improvvisamente famoso in tutta Europa. Nel novembre del 1997 allaaffronta ile l'attaccante ucraino realizza una prestazione destinata a cambiare la sua carriera:. Quella notte non è soltanto la consacrazione di, ma è anche il momento in cui i grandi club europei cominciano a seguirlo.

Il Milan di Silvio Berlusconi, Adriano Galliani e Ariedo Braida si convince che quel ragazzo può diventare uno dei più grandi attaccanti del futuro e, nell'estate del 1999, decide di portarlo in Serie A. Investimento che si rivela azzeccato: al suo primo campionato italiano, l'ucraino segna 24 goal conquistando il titolo di capocannoniere. L'adattamento al calcio italiano è considerato uno dei più difficili per gli attaccanti stranieri, ma il suo è immediato: il numero 7 diventa in pochissimo tempo uno dei giocatori più riconoscibili dell'intero campionato.

Da Inzaghi a Kakà: il grande Milan e i 175 gol

A Milanosi trasforma in una: il suo modo di giocare lo rende un attaccante estremamente difficile da marcare. Può partire in profondità, giocare sull'esterno, muoversi tra le linee, attaccare l'area o concludere dalla distanza. Ha la velocità per bruciare i difensore e la forza per reggere il confronto fisico con i centrali.

Assieme a Filippo Inzaghi forma una delle coppie offensive più importanti del Milan dei primi anni 2000. Successivamente, con l'esplosione di Kaká, entra a far parte di un reparto offensivo capace di unire velocità e tecnica, ma alle loro spalle c'è una squadra destinata ad entrare nella storia: Maldini, Nesta, Cafu, Pirlo, Seedorf, Gattuso e tanti altri campioni, guidati ovviamente da Carlo Ancelotti.

Il Milan torna stabilmente ai vertici europei, e Shevchenko diventa uno dei simboli principali: con la maglia rossonera realizza 175 goal in 322 presenze, numeri che lo inseriscono tra i migliori attaccanti della storia del club. In bacheca porta una Champions League, uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Supercoppa Europea. A livello individuale, invece, conquista 2 titoli di capocannoniere in Serie A e tre classifiche marcatori della Champions League, ma il momento destinato entrare per sempre nella memoria di tutti i tifosi arriva a Manchester.

Manchester 2003 e la conquista del Pallone d'Oro nel 2004

si affrontano ilnella finale diDopo 120 minuti senza reti, il trofeo di essere deve essere assegnato ai calci di rigore. All'ultimo penalty sul dischetto si presenta l'ucraino mentre, davanti a lui, c'è un immensoIl numero sette prende la rincorsa e calcia il rigore regalando alla sua

Se il 2003 era l'anno della Champions, il 2004 è quello della consacrazione individuale. Il Milan conquista lo scudetto e Sheva chiude il campionato realizzando 24 goal. Pochi mesi dopo, però, arriva il riconoscimento più importante della tutta la sua carriera: il Pallone d'Oro. Shevchenko diventa il terzo calciatore ucraino a conquistare il premio dopo Blokhin e Belanov.

L'addio al Milan e il ritiro

. L'esperienza inglese però non riesce a riprodurre gli stessi numeri mostrati in rossonero. Il centravanti conquista comunque diversi trofei ma non riesce a trovare stabilmente la forma espressa alNel 2008 torna brevemente a Milano, ma il secondo periodo non è uguale al primo e, nel 2009, decide quindi di tornare alla corte delladove tutto è iniziato. Conclude poi la sua carriera nel

50 anni dopo, quel giovane ragazzo biondo proveniente dall'Ucraina con una marea di sogni nel cassetto, dona al mondo del calcio, e soprattutto al Milan, 175 gol, una Champions, un Pallone d'oro e una generazione intera di tifosi con dei ricordi indelebili che nessuno riuscirà a togliere. E per tutto il popolo rossonero, in fondo, continuerà ad essere la stessa cosa: Sheva, il grande numero 7 del Diavolo.