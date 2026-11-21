Stop di petto al limite dell'area e rovesciata spettacolare: così Mexes ha deciso Anderlecht-Milan, valsa gli ottavi di Champions e il primo gol rossonero
Il 21 novembre 2012, al 'Constant Vanden Stock' di Bruxelles, il Milan di Massimiliano Allegri gioca la 5^ giornata del girone di Champions League contro l'Anderlecht per chiudere il discorso qualificazione agli ottavi. Il primo tempo finisce sullo 0-0, poi nella ripresa El Shaarawy la sblocca su assist di De Sciglio. Al 71’ Montolivo batte un calcio di punizione e Philippe Mexes stoppa di petto al limite dell'area: il difensore francese si coordina e in rovesciata manda la palla sotto la traversa superando Proto.
Formazioni e cambi a BruxellesQuesta la formazione scelta da Allegri per Anderlecht-Milan di Champions League:
MILAN (4-3-3): Abbiati; De Sciglio, Mexes, Yepes e Constant; Montolivo, De Jong, Nocerino; Boateng, Bojan El Shaarawy. Allenatore: Massimiliano Allegri.
Milan, la rovesciata raccontata da MexesNel post partita, Mexes ha spiegato così il gesto tecnico che lo ha visto protagonista in Anderlecht-Milan:
"Dopo aver stoppato il pallone di petto l’unica cosa da fare era provarci. Per fortuna è andata bene. Ho segnato dei gol belli con la Roma, ma niente in confronto a questo. Sono gol che si segnano una volta in carriera, specialmente per un difensore".
Gli anni di Mexes al MilanArrivato a parametro zero nell'estate 2011 dopo gli anni alla Roma e un crociato rotto alle spalle, Mexes esordisce in gare con il Milan il 19 ottobre 2011 contro il Borisov. Il difensore francese colleziona 24 presenze senza gol nel 2011-2012 alle spalle di Nesta e Thiago Silva e vince la Supercoppa Italiana a Pechino contro l'Inter (2-1). Nella stagione 2012-2013, con Thiago Silva e Ibrahimovic partiti insieme a diversi senatori e più spazio da titolare, il classe 1982 raccoglie 32 presenze e 2 reti, tra cui quella del definitivo 2-1 al Siena all'ultima di Serie A che vale il terzo posto e i preliminari di Champions.
L'addio nel 2016 e le altre prodezzeComplessivamente, Mexes colleziona 114 presenze ufficiali e 7 gol con la maglia del Milan. In carriera restano anche altri gol decisivi e spettacolari come quello in finale di Coppa Italia 2008 Roma-Inter, quello in Champions contro il Cluj e un sinistro al volo dal limite su corner di Bonaventura che decide un'amichevole contro l’Inter.
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