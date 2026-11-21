Il 21 novembre 2012, al 'Constant Vanden Stock' di Bruxelles, il Milan di Massimiliano Allegri gioca la 5^ giornata del girone di Champions League contro l'Anderlecht per chiudere il discorso qualificazione agli ottavi. Il primo tempo finisce sullo 0-0, poi nella ripresa El Shaarawy la sblocca su assist di De Sciglio. Al 71’ Montolivo batte un calcio di punizione e Philippe Mexes stoppa di petto al limite dell'area: il difensore francese si coordina e in rovesciata manda la palla sotto la traversa superando Proto.

Formazioni e cambi a Bruxelles

Questa lascelta da Allegri perdi Champions League:

MILAN (4-3-3): Abbiati; De Sciglio, Mexes, Yepes e Constant; Montolivo, De Jong, Nocerino; Boateng, Bojan El Shaarawy. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Milan, la rovesciata raccontata da Mexes

"Dopo aver stoppato il pallone di petto l’unica cosa da fare era provarci. Per fortuna è andata bene. Ho segnato dei gol belli con la Roma, ma niente in confronto a questo. Sono gol che si segnano una volta in carriera, specialmente per un difensore".

Gli anni di Mexes al Milan

L'addio nel 2016 e le altre prodezze

Nel post partita,ha spiegato così il gesto tecnico che lo ha visto protagonista inArrivato a parametro zero nell'estate 2011 dopo gli anni alla Roma e un crociato rotto alle spalle,esordisce in gare con ilil 19 ottobre 2011 contro il Borisov. Il difensore francese collezionanel 2011-2012 alle spalle di Nesta e Thiago Silva e vince laa Pechino contro l'Inter (2-1). Nella stagione 2012-2013, con Thiago Silva e Ibrahimovic partiti insieme a diversi senatori e più spazio da titolare, il classe 1982 raccoglie, tra cui quella del definitivo 2-1 al Siena all'ultima di Serie A che vale il terzo posto e i preliminari di Champions.Complessivamente,collezionacon la maglia del. In carriera restano anche altri gol decisivi e spettacolari come quello in finale di Coppa Italia 2008 Roma-Inter, quello in Champions contro il Cluj e unsu corner di Bonaventura che decide un'amichevole contro l’Inter.