Mexes: “Mi ritrovo in Kjaer. Milan un’opportunità, era superiore alla Roma”

Philippe Mexes, ex difensore di Roma e Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo passato da calciatore e in chi si rivede oggi

Intervenuto ai microfoni 'Retesport 104.2', Philippe Mexes ha rilasciato un'intervista. Queste le parole dell'ex difensore di Roma e Milan. "Mi ritrovo un pochino in Kjaer nei suoi modi, nel suo look, ha fatto un percorso simile al mio con Roma e Milan. A Roma potevo sicuramente concludere la mia carriera, poi ci sono stati vari episodi, c’è stata la cessione della società, ho avuto l’opportunità di andare al Milan in quel momento erano ad un livello superiore e ho deciso di andare lì. Ho visto come hanno trattato Francesco Totti o Daniele De Rossi a distanza di tempo, non si fa così, due bandiere, due grandi uomini, pensate come avrebbero trattato me". Milan, Belotti non rinnova: il 'gallo' è affascinato dai rossoneri.