Milan, senti Dida: "Allegri? Sta facendo un grandissimo lavoro" | VIDEO

Giornata speciale per i tosi rossoneri: oggi, 7 ottobre, Nelson Dida compie 53 anni. Nato ad Irarà nel 1973, Nelson de Jesus Silva, conosciuto da tutti come Dida, è stato uno dei maggiori protagonisti del calcio europei e mondiale tra la fine degli anni novanta e gli anni duemila. Un portiere elegantissimo e capace di diventare una vera e propria certezza.

Milan, auguri a Dida!

La sua carriera inizia alla corte del, con il quale arriva pure la Copa Libertadores nel 1997, prima dell'esperienza al, dove continuerà poi la propria crescita.decide di puntare su di lui, acquistandolo dal Cruzeiro. L'avventura a Milano, però, non parte subito: Dida finisce in prestito ale Corinthians, dove trova continuità.

Il ritorno al Milan nel 2002, però, cambia tutto. L'infortunio di Abbiati gli spalanca le porte della titolarità, cogliendo l'occasione al volo. In quella stagione diventa uno dei maggiori protagonisti del Milan di Ancelotti, vivendo la sua prima grandissima notte Europea.

E' il 28 maggio del 2003, all'Old Trafford di Manchester sta per andare in scena la finale di Champions League tra Milan e Juventus. Dopo lo 0-0 nei 120 minuti, la final ei si deciderà ai rigori. Dida diventa protagonista: ferma i penalty di Trezeguet, Zalayeta e Montero, consegnando al Milan la sesta coppa dei campioni della propria storia, diventando una vera e propria certezza.

Dallo scudetto alla seconda Chamapions

Nel 2003-2004è ancora protagonista. Il Milan conquista lo scudetto, dominando il campionato e il brasiliano chiude la Serie A con solo. Per Dida e la squadra di Ancelotti arriva anche la, mentre nel 2004 aggiunge alla propria bacheca anche la

Il 2005, invece, è l'anno della dolorosa finale di Istanbul, persa contro il Liverpool. Dida è comunque protagonista di un'ottima stagione europea, arrivando a stabilire un record importante di imbattibilità: 623 minuti senza subire gol. La rivincita, però, arriverà solamente 2 anni più tardi.

Ad Atene, nel 2007, il Milan affronta di nuovo il Liverpool. Stavolta i rossoneri vincono 2-1 grazie alla splendida doppietta di Filippo Inzaghi, e Dida alza al cielo la sua seconda Champions League. Pochi mesi più tardi arrivano anche Supercoppa Europea e Mondiale per club, chiudendo un anno ai massimi livelli.

Dida rimane al Milan fino al 2010, totalizzando 302 presenze, di cui 206 in Serie A. L'ultima partita arriva il 15 maggio 2010 a San Siro contro la Juventus. Il Milan vince 3-0 e Dida saluta il pubblico del diavolo con un clean sheet, ricevendo duna standing ovattino prima della fine del match. Nei suoi anni in rossonero, il portiere ha conquistato: