Il calendario completo del Milan tra Serie A ed Europa League ad ottobre e novembre: il programma ufficiale delle 9 partite del tour de force di Rúben Amorim
Pulisic, modulo flessibile e ... tanto altro: Milan, Amorim potrebbe aver trovato la quadra
La prima sosta stagionale dedicata alle Nazionali è finalmente alle spalle e per il Milan di Rúben Amorim è tempo di rituffarsi a capofitto negli impegni dell'annata 2026-2027. Il club rossonero si appresta a vivere una fase cruciale dell'anno, dove sarà chiamato a dimostrare la competitività della propria rosa su tre fronti differenti: la Serie A, la Europa League e la Coppa Italia.
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La strategia di Amorim: rotazioni profonde e gestione delle forzeUn cammino forsennato alla media matematica di un incontro ogni 72 ore. In questo contesto, la capacità di Rúben Amorim nel ruotare gli uomini a disposizione e nel preservare la condizione fisica dei titolari diventerà l'autentico spartiacque della stagione. Con l'infermeria che ha già iniziato a registrare i primi stop pesanti sulle corsie esterne, il tecnico portoghese dovrà attingere a piene mani dalle risorse della panchina, calibrando lo stato di forma e le diffide. Di seguito vi proponiamo la guida completa e dettagliata con il calendario ufficiale dei rossoneri tra metà ottobre e inizio novembre, comprensiva di date, orari televisivi e piattaforme di trasmissione per seguire il Milan in diretta.
Ottobre: 7 partite in 20 giorni e la febbre del derbyIl mese di ottobre si presenta come un blocco d'impegni a dir poco infernale per la formazione milanista. Sette i match in programma in meno di tre settimane, un filotto che comprenderà il debutto stagionale nei turni infrasettimanali di campionato e, soprattutto, l'attesissima stracittadina contro i cugini nerazzurri dell'Inter.
|Data e Ora
|Partita (Competizione)
|Diretta TV / Streaming
|Domenica 11 ottobre, ore 18:00
|Sassuolo-Milan (Serie A)
|DAZN / Sky / NOW
|Giovedì 15 ottobre, ore 18:45
|RB Salisburgo-Milan (Europa League)
|Sky / NOW
|Domenica 18 ottobre, ore 18:00
|Milan-Atalanta (Serie A)
|DAZN / Sky / NOW
|Giovedì 22 ottobre, ore 21:00
|Bournemouth-Milan (Europa League)
|Sky / NOW
|Domenica 25 ottobre, ore 20:45
|Udinese-Milan (Serie A)
|DAZN (Esclusiva)
|Mercoledì 28 ottobre, ore 18:30
|Milan-Bologna (Serie A infrasettimanale)
|DAZN (Esclusiva)
|Sabato 31 ottobre, ore 20:45
|Milan-Inter (Serie A)
|DAZN / Sky / NOW
Novembre: la sfida europea e la trasferta a MarassiPrima della seconda sosta autunnale che svuoterà nuovamente i campi di Milanello, il calendario proporrà gli ultimi due impegni del ciclo. I rossoneri ospiteranno in casa gli ungheresi del Ferencváros prima di scendere sul difficile prato dello stadio Luigi Ferraris per affrontare il Genoa guidato in panchina da Daniele De Rossi.
|Data e Ora
|Partita (Competizione)
|Diretta TV / Streaming
|Giovedì 5 novembre, ore 18:45
|Milan-Ferencváros (Europa League)
|Sky / NOW
|Domenica 8 novembre, ore 15:00
|Genoa-Milan (Serie A)
|DAZN (Esclusiva)
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