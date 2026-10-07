La prima sosta stagionale dedicata alle Nazionali è finalmente alle spalle e per il Milan di Rúben Amorim è tempo di rituffarsi a capofitto negli impegni dell'annata 2026-2027. Il club rossonero si appresta a vivere una fase cruciale dell'anno, dove sarà chiamato a dimostrare la competitività della propria rosa su tre fronti differenti: la Serie A, la Europa League e la Coppa Italia.

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La strategia di Amorim: rotazioni profonde e gestione delle forze

Ottobre: 7 partite in 20 giorni e la febbre del derby

Data e Ora Partita (Competizione) Diretta TV / Streaming Domenica 11 ottobre, ore 18:00 Sassuolo-Milan (Serie A) DAZN / Sky / NOW Giovedì 15 ottobre, ore 18:45 RB Salisburgo-Milan (Europa League) Sky / NOW Domenica 18 ottobre, ore 18:00 Milan-Atalanta (Serie A) DAZN / Sky / NOW Giovedì 22 ottobre, ore 21:00 Bournemouth-Milan (Europa League) Sky / NOW Domenica 25 ottobre, ore 20:45 Udinese-Milan (Serie A) DAZN (Esclusiva) Mercoledì 28 ottobre, ore 18:30 Milan-Bologna (Serie A infrasettimanale) DAZN (Esclusiva) Sabato 31 ottobre, ore 20:45 Milan-Inter (Serie A) DAZN / Sky / NOW

Novembre: la sfida europea e la trasferta a Marassi

Data e Ora Partita (Competizione) Diretta TV / Streaming Giovedì 5 novembre, ore 18:45 Milan-Ferencváros (Europa League) Sky / NOW Domenica 8 novembre, ore 15:00 Genoa-Milan (Serie A) DAZN (Esclusiva)

L'obiettivo della dirigenza e dello staff tecnico è rimanere agganciati al vertice in ogni singola competizione, ma per farlo bisognerà superare indenni un vero e proprio ostacolo temporale. Dall'11 ottobre, giorno della ripresa contro il, fino all'8 novembre, data del match contro il Genoa che precederà il nuovo stop internazionale, il Diavolo affronterà una maratona senza precedenti:, con ben 5 sfide da disputare lontano dalle mura amiche di San Siro.Un cammino forsennato alla media matematica di un incontro ogni 72 ore. In questo contesto, la capacità di Rúben Amorim nel ruotare gli uomini a disposizione e nel preservare la condizione fisica dei titolari diventerà l'autentico spartiacque della stagione. Con l'infermeria che ha già iniziato a registrare i primi stop pesanti sulle corsie esterne, il tecnico portoghese dovrà attingere a piene mani dalle risorse della panchina, calibrando lo stato di forma e le diffide. Di seguito vi proponiamo la guida completa e dettagliata con il calendario ufficiale dei rossoneri tra metà ottobre e inizio novembre, comprensiva di date, orari televisivi e piattaforme di trasmissione per seguire il Milan in diretta.Il mese di ottobre si presenta come un blocco d'impegni a dir poco infernale per la formazione milanista. Sette i match in programma in meno di tre settimane, un filotto che comprenderà il debutto stagionale nei turni infrasettimanali di campionato e, soprattutto, l'attesissima stracittadina contro i cugini nerazzurri dell'Inter.Prima della seconda sosta autunnale che svuoterà nuovamente i campi di Milanello, il calendario proporrà gli ultimi due impegni del ciclo. I rossoneri ospiteranno in casa gli ungheresi del Ferencváros prima di scendere sul difficile prato dello stadio Luigi Ferraris per affrontare il Genoa guidato in panchina da Daniele De Rossi.