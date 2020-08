3 agosto 2018: il Milan presenta i nuovi acquisti Higuain e Caldara

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente 2 anni fa, il Milan del nuovo corso Elliott, presentava al mondo, due acquisti che avrebbero dovuto far fare il salto di qualità alla squadra: Gonzalo Higuain e Mattia Caldara.

Entrambi i calciatori, prelevati dalla Juventus (con la quale il club rossonero aveva portato a conclusione anche la trattativa del ritorno a Torino di Leonardo Bonucci), però si rivelarono 2 buchi nell’acqua clamorosi.

Higuain dopo soli 6 mesi lasciò il Milan per raggiungere il suo mentore Maurizio Sarri al Chelsea. Per lui 22 presenze totali e 8 gol. Caldara invece, ha lasciato il Milan a gennaio di quest’anno dopo appena 2 presenze (1 in Coppa Italia e 1 in Europa League) in un anno e mezzo.

AMARCORD MILAN – ENTRA NELLA SEZIONE DEDICATA >>>

AFFARE FLORENTINO LUIS, CI SIAMO: CIFRE E DETTAGLI >>>

INSIDIE E RISCHI DEI TRE PRELIMINARI D’EUROPA LEAGUE >>>