Calciomercato Milan – Florentino, ci siamo: cifre e dettagli dell’affare

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Novità su Florentino Luis, giovane centrocampista che piace molto al Milan. Il giocatore è da tempo accostato ai rossoneri, anche durante il periodo in cui si pensava potesse arrivare Ralf Rangnick come nuovo manager. Le cifre che giravano però erano altissime: si parlava di un prestito biennale, con riscatto a 50 milioni di euro.

Cifre alte, ma ipotesi di trasferimento che non convincenva il Benfica. Adesso, secondo indiscrezioni dell’ultim’ora da calciomercato.com, potrebbe esserci il via libera del club portoghese a questa formula, addirittura abbassando il prezzo del riscatto. Da 50 a 30 milioni di euro, cifra ben più congrua, visto che parliamo di un giocatore che ha fatto sì bene, ma sempre in Portogallo.

Florentino Luis è un classe 1999, tra qualche settimana (il 19 agosto) compirà 21 anni. Alto 184 cm, piede destro, nato a Lisbona da genitori dell’Angola. È un mediano a cui piace giocare davanti la difesa, dunque perfettamente adattabile nel centrocampo a due di Stefano Pioli, come sostituto di uno tra Franck Kessie e Ismael Bennacer. In questa stagione ha collezionato appena 18 presenze tra tutte le competizioni, con 1 assist all’attivo e zero gol. Per molte partite non è stato convocato, ma i motivi non sono noti.

Ha giocato in tutte le nazionali giovanili del Portogallo, dall’under-15 all’under-21. Il Milan è interessato a Florentino già da gennaio scorso, lo segue da vicino e potrebbe tentare un nuovo assalto nel corso di queste settimane di calciomercato estivo 2020. La formula per il trasferimento di Florentino al Milan dovrebbe essere quella di un prestito biennale con diritto di riscatto a 30 milioni di euro. Ricky Massara, direttore sportivo rossonero, tratta da tempo con il Benfica. Attese novità a breve, restiamo fiduciosi.

