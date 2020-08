Milan, migliori marcatori all-time: Ibrahimovic al 17° posto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic continua a farsi spazio nella classifica marcatori all-time del Milan. Con il gol segnato ieri sera contro il Cagliari, lo svedese ha superato Giuseppe Santagostino (66 reti dal 1921 al 1932) e si è piazzato al 17° posto insieme a Giovanni Moretti (67 gol dal 1931 al 1939). In caso di rinnovo di contratto, che sembra davvero molto vicino, nel mirino c’è Daniele Massaro, a quota 70 reti. Non facile entrare nella top ten, visti i 90 gol di Alberto Bigon. Ibra dovrebbe segnare altri 23 gol, impresa di certo difficile ma non impossibile.

