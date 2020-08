Milan, senti Commisso: “Futuro Chiesa? Ecco cosa gli ho detto”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il nome di Federico Chiesa è stato accostato al Milan subito dopo la conferma di Stefano Pioli in rossonero. L’allenatore stima molto il talento viola, avendolo allenato in passato e conoscendo le sue grandi qualità.

Il nome di Chiesa sarebbe una richiesta precisa di Pioli per rinforzare la squadra rossonera nella prossima stagione. Ed effettivamente proprio a destra il Milan ha carenze, con Saelemaekers e Castillejo non particolarmente decisivi e incisivi.

Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, è tornato a parlare del futuro del suo calciatore. Ai microfoni di Sky Sport: “​Se Chiesa resterà? Speriamo di sì! Io l’ho trattenuto l’anno scorso, adesso spero che resti ma se vorrà andare via lo potrà fare, portando introiti per il suo valore“.

Poi la rivelazione: “Gli ho dato via libera, basta che arrivino i soldi giusti. Vorrei che rimanesse, se poi vuole andarsene devono portarci quanto crediamo che valga”.

Commisso l’ha praticamente annunciato il suo addio: “Gli ho dato il via libera“, ha riferito il presidente Viola. Quale sarà il futuro di Chiesa? Il Milan sogna! Ricordiamo che parliamo di un classe 1997, il prossimo ottobre compirà 23 anni. Alto 180 cm., piede preferito: destro. In questa stagione ha collezionato 36 presenze tra Serie A e Coppa Italia, segnando 11 gol e fornendo 7 assist. I numeri totali in Serie A, per un giocatore così giovane, sono già impressionanti: 133 presenze, 25 gol e 20 assist. E parliamo di un esterno offensivo, non di un centravanti o seconda punta.

LE ULTIMISSIME SU FEDERICO CHIESA AL MILAN >>>

AFFARE FLORENTINO LUIS, CI SIAMO: CIFRE E DETTAGLI >>>

INSIDIE E RISCHI DEI TRE PRELIMINARI D’EUROPA LEAGUE >>>