Milan, rischi e insidie dei preliminari d’Europa League

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Tra poco più di un mese, a settembre precisamente, il Milan dovrà affrontare tre turni preliminari per accedere alla fase a gironi dell’Europa League. Il quinto posto nella Serie A 2019/2020 è ormai sfumato aritmeticamente, dunque è bene cominciare a fare i conti con le partite che i rossoneri dovranno affrontare.

Il Milan partirà dal secondo turno di qualificazione: sorteggio il 31 agosto e partita in gara secca il 17 settembre. Il 24 settembre è previsto il terzo turno, mentre il playoff il 1° ottobre. Il 22 ottobre inizierà invece la competizione vera e propria coi gironi delle squadre qualificate.

Analizziamo anzitutto il ranking UEFA, con il Milan che ha 19mila punti ed è in 81.a posizione. Nei primi due turni (il 17 e il 24 settembre) i rossoneri di Stefano Pioli saranno certi di essere in prima fascia, dunque le avversarie saranno di rango decisamente inferiore, non per questo da sottovalutare, è ovvio. I problemi nascono per il play-off dell’1 ottobre (sempre in gara secca), dove c’è il rischio di trovare una squadra di medio-alto livello. Inoltre il Milan potrebbe non essere inserito come testa di serie.

Le squadre con un coefficiente più alto del Milan per i preliminari d’Europa League sono diverse: le più “forti” sono Tottenham (che però potrebbe accedere direttamente alla fase a gironi nel caso in cui il Chelsea vincesse l’FA Cup, sabato 1 agosto contro l’Arsenal, in quel caso verrebbe sostituita dal Wolverhamton), Basilea, PSV, Sporting Lisbona e Galatasaray. Poi ci sono altre insidie come Apoel, Standard Liegi, Partizan o Sparta Praga.

Insomma, il Milan dovrà farsi trovare pronto. Lo sa bene Stefano Pioli, lo sa bene la squadra. A settembre ci sarà modo per studiare maggiormente le avversarie da battere, nel frattempo si pensa al calciomercato e a come migliorare al massimo la rosa milanista.

