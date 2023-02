Monza-Milan 0-1, la decide Messias: gol e highlights del match (VIDEO)

E' bastato un fulmine di Junior Messias al Milan per portare a casa il secondo successo consecutivo in campionato. I rossoneri hanno espugnato l'U-Power Stadium battendo 1-0 il Monza dei mai nemici Berlusconi e Galliani, con la squadra di Palladino che ha rimediato la prima sconfitta in questo 2023. Grazie ad un gol dell'ex Crotone, il Milan adesso occupa il terzo posto in classifica in solitaria, in attesa di scoprire i risultati delle partite dell'Atalanta e della Roma che si trovano a tre punti di distanza dal Diavolo. Di seguito il gol e gli highlights di Monza-Milan. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>