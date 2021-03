Ex Milan – Honda, visite mediche in Azerbaijan con il Neftchi Baku | Video

Honda riparte dal Neftchi Baku: il video social

Keisuke Honda, ex centrocampista del Milan, riparte, a 35 anni suonati, dall’Azerbaijan. Stamattina, infatti, il giapponese classe 1986, autore di 11 gol in 92 presenze con i rossoneri dal gennaio 2014 al maggio 2017, ha svolto le visite mediche con il Neftchi Baku, il club più importante della nazione. Ecco il video pubblicato dalla società azera sui propri canali social ufficiali. In bocca al lupo, Samurai, per la tua nuova, stimolante avventura!