Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “30 milioni per il forte centrocampista”

Calciomercato Milan: maxi offerta per il gioiello del Siviglia?

Il calciomercato estivo, per il Milan, ‘rischia’ di essere foriero di novità. I dirigenti del club rossonero, infatti, sono alla ricerca di quei 4-5 elementi idonei che possano rinforzare la squadra di Stefano Pioli, di modo da renderla ulteriormente completa e competitiva per lottare fino alla fine tanto sul fronte italiano quanto su quello europeo.

Tra gli obiettivi del Milan, per la prossima sessione di calciomercato, ci sono un terzino sinistro, un esterno alto di destra, un nuovo centravanti. E, probabilmente, un altro centrocampista. Specialmente nel caso in cui, come sembra, Soualiho Meïte non venisse riscattato dal Torino. Ma chi potrebbe arrivare in mediana per far compiere al Diavolo il salto di qualità?

‘Fichajes.net‘, popolare sito web spagnolo di calciomercato, ha sottolineato, in queste ore, come il Milan stia facendo sul serio per un forte centrocampista iberico. Si tratta di Joan Jordán, classe 1994, ex Espanyol ed Eibar, attualmente punto di forza del Siviglia di Julen Lopetegui. Il quale, per inciso, non vorrebbe che il suo calciatore fosse ceduto.

Si dice che il Milan sia pronto ad investire ben 30 milioni di euro per portare Jordán a Milano. Il calciatore è un regista di ottima qualità, capace di far girare velocemente il pallone. Geometrico, ma in possesso di buona tecnica. Il Siviglia, in estate, dovrà concretizzare una cessione e sembra che, ora, possa doversi privare proprio di lui anziché di uno dei due difensori centrali, Diego Carlos o Jules Koundé.

Con Jordán, dunque, il Milan completerebbe il suo reparto di centrocampo, che già può contare su Franck Kessié, Sandro Tonali, Ismaël Bennacer (sfortunatissimo in questa stagione) ed il jolly Rade Krunić. Icardi in rossonero? Costi e condizioni del possibile affare >>>