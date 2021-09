Serie A Femminile, Sampdoria-Milan 0-1: gol e highlights (Video)

Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha condiviso gol e highlights della vittoria della squadra femminile contro la Sampdoria

Due vittorie su due per il Milan Femminile, che inizia al meglio la propria stagione in Serie A. Dopo la goleada contro il Verona, arriva il successo di misura contro la Sampdoria, arrivato grazie al primo gol rossonero di Greta Adami. Tre punti meritatissimi per le ragazze di Maurizio Ganz, che hanno collezionato tantissime occasioni, ma non sono riuscite a chiudere definitivamente i discorsi fino all'ultimo minuto. Ecco gol e highlights nel video pubblicato dal profilo Twitter del Milan. Bennacer-Kessie-Tonali, trio Milan da scudetto: ecco come possono giocare insieme