Milan, Bennacer-Kessie-Tonali: che trio! Le soluzioni per giocare insieme

Ismael Bennacer, Franck Kessie e Sandro Tonali: il centrocampo del Milan ritorna ai fasti dei vecchi tempi. Possono giocare insieme?

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' mette il punto sul centrocampo del Milan e in particolare su Ismael Bennacer, Franck Kessie e Sandro Tonali . Stefano Pioli ha a disposizione un vero e proprio tris d'assi, bisognerà vedere soltanto quando lo calerà. Molto improbabile si possa vedere questa soluzione contro la Lazio, né tantomeno contro il Liverpool ad Anfield, ma la stagione è appena cominciata e lascia al tecnico rossonero ampi margini d'azione. Ci vorrà ancora un po' di pazienza, perché non tutti sono al top, ma una mediana a tre è una delle tentazioni del nuovo Milan 2021-2022.

Bennacer, Tonali e Kessie rappresentano una miscela potenzialmente esplosiva . Con loro il centrocampo sarebbe davvero completo: ci sono muscoli, verticalizzazioni, corsa e anche gol, con gli ultimi due impeccabili dal dischetto e su punizione. Di centrocampisti così assortiti non se ne vedono dai tempi di Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Massimo Ambrosini e Clarence Seedorf. Di certo è impossibile e azzardato fare paragoni, ma una cosa è certa: nessun Milan degli ultimi tempi poteva permettersi un lusso simile, considerando anche Tiemoué Bakayoko e Rade Krunic, gli altri due centrocampisti in rosa.

Pioli ha dovuto aspettare un anno per avere questa abbondanza, perché Tonali ha avuto bisogno di un anno di assestamento dovuto al grande salto. Ma adesso, come affermato dallo stesso allenatore, Sandro "è un giocatore più maturo, lucido e pronto. Un centrocampista completo". Difficile pensare di lasciare il collaudato 4-2-3-1, ma le soluzioni per una mediana a tre ci sono tutte. Da un albero di Natale di ancelottiana memoria, con Brahim Diaz e Rafael Leao dietro l'unica punta, al 4-3-1-2 con lo spagnolo dietro ai totem Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Scenari possibili, ma ancora difficili da vedere concretizzati. Ma c'è ancora una stagione intera davanti e il Milan ha una sola certezza: avere un vero e proprio tris d'assi che può portare lontano. Intanto spunta un clamoroso retroscena riguardo il rinnovo di Kessiè.