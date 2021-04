Milan-Sampdoria 1-0: Ambrosini regala la vittoria al 90′ (Video)

Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha condiviso gli highlights del match control la Sampdoria del febbraio 2007. Il video

Dopo la sosta delle nazionali, è giorno di vigilia per il Milan che affronterà la Sampdoria nell'anticipo delle 12:30. Il club rossonero, in occasione del match, ha condiviso gol e highlights di un fortunato precedente per i rossoneri. Orologi indietro al 25 febbraio 2007, con i ragazzi di Carlo che ebbero la meglio grazie ad un'incornata di Massimo Ambrosini al 90'. Partita tutt'altro che facile, con un'espulsione di Massimo Oddo dopo 10 minuti pareggiata da quella di Ruben Olivera al 39'. Ecco il video. Intanto, sul mercato, occhi su un giovane talento per il centrocampo >>>