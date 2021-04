Calciomercato Milan – Via Meïte: il sostituto arriva dalla Premier League

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Soualiho Meïte non ha convinto tutti. I soldi del suo riscatto destinati ad un altro acquisto

Daniele Triolo

Nella sessione estiva di calciomercato il Milan, molto probabilmente, non riscatterà Soualiho Meïte dal Torino. Il centrocampista francese, classe 1994, è giunto in rossonero con la formula del prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

L'ex Monaco e Bordeaux, dopo un brutto inizio, si è via via ripreso, fornendo qualche buona prestazione, soprattutto in coppia con Franck Kessié, sulla mediana del 4-2-3-1 del tecnico Stefano Pioli. Finora, però, non ha pienamente convinto e, pertanto, al termine della stagione non dovrebbe essere riscattato dal Diavolo.

Il Milan, dunque, sembra orientato a destinare quelle risorse economiche per un altro colpo di calciomercato a centrocampo. Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, sanno benissimo che i rossoneri necessitano, magari, di un acquisto 'di prospettiva', di un giovane di talento da far crescere alle spalle dei titolari.

Anche nella prossima stagione, infatti, giocheranno Kessié, Ismaël Bennacer, con Sandro Tonali primo cambio. Inoltre, ci sarà il rientro alla base di Tommaso Pobega dallo Spezia, più 'rodato' dopo una stagione di Serie A alle spalle. Ecco, dunque, che prende quota la candidatura di Ismaila Coulibaly, classe 2000, centrocampista maliano votato all'interdizione.

Colosso di 187 centimetri, ma in possesso di buona tecnica individuale, Coulibaly è di proprietà dello Sheffield United. Anche se, attualmente, si trova in prestito triennale al Beerschot, squadra che milita nella Jupiler Pro League belga. In questa stagione, fin qui, ha segnato 5 gol in 22 gare di campionato: un buon bottino per un giocatore che, di ruolo, fa il frangiflutti davanti la difesa.

Bravo con entrambi i piedi, di recente Coulibaly ha oscurato il più quotato Sambi Lokonga (Anderlecht). Il suo futuro, al momento, è un'incognita. Secondo 'Yorkshire Live', il Milan si sarebbe già visto respingere una prima offerta di 10 milioni di euro per lui qualche mese fa. Ora, però, dovrebbe tornare alla carica sul ragazzo, che piace anche a Bruges e Galatasaray.

Lo Sheffield United, che lo ha spedito in prestito il Belgio di modo che potesse prendere il permesso di lavoro per il Regno Unito, vorrebbe tenerlo. Ma la squadra biancorossa è ultima in classifica in Premier League, sull'orlo della retrocessione. Ed il ragazzo vorrebbe evitare di giocare nella seconda serie inglese, eventualmente, nella prossima stagione.

Motivo per cui il Milan, adesso, potrebbe destinare le risorse di calciomercato inizialmente destinate a Meïte per Coulibaly. I rossoneri così metterebbero a segno un bell'acquisto per il presente ma soprattutto per il futuro. Occasione a costo zero per il Diavolo: Maldini ci pensa! Le ultime >>>