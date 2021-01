Calciomercato Milan – Dal Belgio: offerta per Coulibaly

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan ha intenzione di acquistare un difensore e un centrocampista. La prima scelta per questo ruolo è Soualiho Meite, mediano francese classe 1994 del Torino, che arriverebbe in prestito oneroso fino a fine stagione con diritto di riscatto per un totale di 5 milioni. Non è però l’unico nome. Secondo quanto riferisce hln.be, infatti, il Milan avrebbe fatto anche un tentativo per Ismaila Coulibaly, maliano classe 2000 in prestito al Beerschot dallo Sheffield United. A quanto pare, però, l’offerta da 3 milioni è stata rifiutata. Il giocatore non si muoverà fino a fine stagione. Quest’anno ha già segnato 5 gol in 12 partite. Il Milan continua a seguirlo con attenzione, magari proprio per l’estate.

