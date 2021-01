Calciomercato Milan – Brahim si infiamma, a fine anno resta o va? Il punto

Ultime Notizie Mercato Milan: Brahim resta o va? Le ultime

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Questo è il vero Brahim. Finalmente. Lo spagnolo già all’inizio della sua avventura rossonera aveva messo in mostra delle doti niente male, da vero campione, ma solo adesso sta dando continuità di rendimento, raggiungendo anche livelli che prima non aveva toccato. Nell’ultimo match, ha servito un assist illuminante e guadagnato il calcio di rigore con una serie di dribbling da capogiro. Il tutto giocando da trequartista, come si nota in occasione dell’assist, ma partendo spesso largo, come in occasione del rigore guadagnato. Un jolly offensivo che il Milan si gode e spera di poter trattenere anche il prossimo anno.

Di certo, giocando trequartista riesce a esprimersi al meglio, ma la sua duttilità è proprio il punto di forza che spinge il Milan a tentare di convincere il Real Madrid a lasciarlo andare a fine stagione. Anche perché Brahim continua a crescere e i tifosi già lo amano, tanto da nominarlo MVP nell’ultima sfida.

Brahim è in prestito secco dal Real e i Blancos finora non hanno mai aperto all’ipotesi di una cessione a titolo definitivo. Anche perché su Brahim pende una clausola rescissoria da 750 milioni, che spiega al meglio come il Real creda nello spagnolo classe 1999 e non voglia lasciarlo partire facilmente. Il Milan però vuole provarci: Brahim ha convinto tutti e i rossoneri spingono, sfruttando anche la volontà del ragazzo, che si trova bene e vorrebbe restare. Non c’è fretta comunque, se ne parlerà a fine stagione. Paolo Maldini a un accordo sulla parola con il Real per riaggiornarsi. Non è da escludere neanche l’ipotesi di un nuovo prestito. Anzi, probabilmente è quella più probabile. In attesa di capire se effettivamente il Milan riuscirà a convincere il Real a lasciarlo partire.

