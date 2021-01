Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu, cresce la fiducia | News

Calciomercato A.C. Milan: le ultime sul rinnovo di Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Hakan Calhanoglu è un elemento sempre più importante nello scacchiere tattico di mister Stefano Pioli. Dal post-lockdown, a cavallo tra la scorsa stagione e questa, il fantasista turco è letteralmente esploso, divenendo protagonista assoluto nelle vittorie rossonere.

Si è trovato a meraviglia con Zlatan Ibrahimović e, quando lo svedese ha marcato visita, Calhanoglu si è preso il Milan sulle spalle. Dimostrando a tutti di essere diventato anche un leader tecnico non indifferente. Non è più, come nei suoi precedenti anni rossoneri, un calciatore indefinito e indisciplinato dal punto di vista tattico, bensì un giocatore al quale, praticamente, non si può rinunciare.

Ecco perché il Milan, come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, sta cercando in tutti i modi di trattenerlo in rossonero. Calhanoglu, come si ricorderà, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e, pertanto, il club di Via Aldo Rossi sta accelerando i tempi per arrivare alla fumata bianca sul rinnovo dell’accordo. E ieri, a tal proposito, c’è stato un incontro, a ‘Casa Milan‘, con il suo agente, Gordon Stipic.

Il summit è servito per venirsi un po’ incontro, sebbene manchi ancora l’intesa definitiva sulle cifre del nuovo contratto di Calhanoglu con il Diavolo. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, hanno portato la loro proposta economica a 4 milioni di euro netti a stagione, l’agente ne chiede 5. Sicuramente distanza più piccola, e colmabile, rispetto a quella che c’era qualche mese fa.

Nel mezzo, ci sono gli immancabili bonus e, al momento, la trattativa sta proseguendo su questo fronte. Una cosa è certa: la volontà del Milan è quella di tenere Calhanoglu e la volontà del numero 10 è quella di proseguire il suo percorso in rossonero. Un accordo tra le parti, in tempi ragionevoli, si troverà. TUTTE LE NEWS PIÙ IMPORTANTI SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>