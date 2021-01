GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 14 gennaio 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, giovedì 14 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha diviso, sostanzialmente, la propria prima pagina in due. Ampio spazio e risalto ad Inter e Juventus, che domenica si sfideranno in campionato. I nerazzurri di Antonio Conte ed i bianconeri di Andrea Pirlo hanno avuto bisogno dei tempi supplementari per battere la Fiorentina al ‘Franchi‘ (1-2) e il Genoa all’Allianz Stadium (3-2).

Quindi, si parla del calciomercato del Milan nel taglio basso. Hakan Çalhanoğlu ad un passo dal rinnovo di contratto con il Diavolo, mentre in difesa si sceglie tra Mohamed Simakan e Fikayo Tomori. Ma è in attacco la sorpresa più grande: può arrivare lo svincolato Mario Mandžukić.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>