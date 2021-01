Milan-Torino 2-0, Brahim Diaz eletto MVP del match / Serie A News

Milan-Torino, Brahim Diaz migliore in campo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS –

Un assist e un rigore procurato. Brahim Díaz ha sfruttato nel migliore dei modi la chance dal primo minuto, mettendo il piede in entrambi i gol rossoneri in Milan-Torino. Decisivo, dunque, in una partita molto delicata. Peccato solo che per lui la serata si sia conclusa con un infortunio, ma negli occhi di tutti i tifosi rossoneri resta una prestazione importante, incisiva.

Pregevole l’assist – il secondo in Serie A dopo quello a Ibra per il 2-2 con il Verona – per il vantaggio di Leão, di prima intenzione e con tunnel all’avversario. Coraggiosa la serpentina che ha portato al rigore del 2-0. Ma la gara di Brahim a San Siro non è tutta qui: un solo passaggio sbagliato in un’ora di gioco, quattro palloni recuperati e tante giocate di qualità. Applausi per Brahim, votato dai tifosi rossoneri come MVP di Milan-Torino!

