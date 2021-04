9 aprile 1995, Parma-Milan 2-3: rigori ed emozioni al ‘Tardini’ (Video)

Il Milan, in vista del match contro il Parma, ha ricordato un'emozionante sfida del passato tra i due club. Ecco gol e highlights

Mancano due giorni al match tra Parma e Milan, valida per la 31^ giornata di Serie A. Per l'occasione il club rossonero, attraverso il proprio profilo Twitter, ha ricordato una sfida tra i due club datata 9 aprile 1995, che ha messo in campo emozioni e colpi di scena. Dopo il gol di Gianluigi Lentini e il rigore di Marco Simone, fu Gianfranco Zola, sempre dal dischetto, ad accorciare le distanze. La seconda rete di Simone portò il risultato sul 3-1 prima che Zola, con il terzo rigore della partita, fissasse il risultato finale sul 2-3. Ecco gol e highlights.