Primavera – Milan-Roma 0-3: crollano i ragazzi di Guidi

Milan-Roma, il secondo tempo

Ad inizio secondo tempo Guidi mescola le carte: quattro cambi per provare a dare una svolta al match. Il Milan rientra in campo con la grinta di inizio partita e prova in tutti i modi a riaprire i conti, ma al 62' arriva un momento chiave della ripresa: Liberali viene lanciato in verticale, il 10, a tu per tu con De Marzi, prova il pallonetto, ma calibra male e l'estremo difensore blocca il tentativo. I giallorossi ripartono e trovano Misitano in area tra le proteste della difesa per un probabile fuorigioco. Bandierina giù e Misitano che beffa per la seconda volta personale Longoni. Diavolo alle corde. Ma Bonomi non molla e ci prova per due volte dal limite, De Marzi si supera e nega la gioia al 30 rossonero. Nel finale Liberali viene punito per un fallo di reazione: cartellino rosso. Pochi minuti più tardi il direttore di gara fischia la fine. LEGGI ANCHE: Primavera – Pagelle Milan-Roma 0-3: Liberali non brilla, Bonomi ci prova >>>