Serie A: la programmazione televisiva delle prossime partite del Milan

Questi match sono cruciali per le ambizioni del Milan , che dovrà navigare una serie di partite difficili per cercare di recuperare più terreno possibile.

Inoltre, la Lega Serie A ha comunicato che l’assegnazione dei diritti tv per gli anticipi e posticipi delle giornate 34, 35 e 36 sarà resa ufficiale il 18 aprile 2025. I tifosi rossoneri dovranno quindi aspettare la conferma della programmazione per le fasi finali della stagione. Non resta che prepararsi a vivere un mese di aprile decisivo per il Milan, con tanti appuntamenti in programma che promettono spettacolo e emozioni forti.