Il Milan primavera batte per 2-1 il Catanzaro: in gol Domnitei e Dotta, ecco il match
Milan-Bologna, il pullman dei rossoneri è arrivato allo stadio di 'San Siro'
Il Milan Primavera torna in campo e conquista una vittoria molto importante in Coppa Italia superando il Catanzaro per 2-1. I rossoneri riescono ad imporsi al termine di una partita molto combattuta, trovando il gol decisivo a soli cinque minuti dalla fine della gara grazie a Dotta, che regala alla squadra il trionfo.
Milan Primavera, in gol Domnitei e DottaIl Milan ha sbloccato la partita con Domnitei preciso dal dischetto degli undici metri trasformando il calcio di rigore. Il Catanzaro poi ha cercato di tenere viva la partita, ma nel finale è arrivato il gol di Dotta che ha permesso ai rossoneri di conquistare la vittoria e proseguire il proprio cammino nella competizione.
Una prova molto importante per i giovani rossoneri, capaci di trovare la via del gol negli ultimi minuti di gioco. La rete di Dotta, arrivata a cinque minuti dalla fine ,ha chiuso il match sul 2-1, premiando la determinazione della squadra rossonera, sempre in partita.
Il Milan Primavera ha iniziato la partita con il 4-2-3-1 affidandosi a Pantelin tra i pali e Domnitei come riferimento nel reparto offensivo. Alle sue spalle erano presenti Zanaga, Petrone e Mazzeo, mentre Ibrahimović e Cisse hanno formato la coppia centrocampo.
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