Il Milan Primavera torna in campo e conquista una vittoria molto importante in Coppa Italia superando il Catanzaro per 2-1. I rossoneri riescono ad imporsi al termine di una partita molto combattuta, trovando il gol decisivo a soli cinque minuti dalla fine della gara grazie a Dotta, che regala alla squadra il trionfo.

Milan Primavera, in gol Domnitei e Dotta

Ilha sbloccato la partita conpreciso dal dischetto degli undici metri trasformando il calcio di rigore. Il Catanzaro poi ha cercato di tenere viva la partita, ma nel finale è arrivato il gol di Dotta che ha permesso ai rossoneri di conquistare la vittoria e proseguire il proprio cammino nella competizione.

Una prova molto importante per i giovani rossoneri, capaci di trovare la via del gol negli ultimi minuti di gioco. La rete di Dotta, arrivata a cinque minuti dalla fine ,ha chiuso il match sul 2-1, premiando la determinazione della squadra rossonera, sempre in partita.

Il Milan Primavera ha iniziato la partita con il 4-2-3-1 affidandosi a Pantelin tra i pali e Domnitei come riferimento nel reparto offensivo. Alle sue spalle erano presenti Zanaga, Petrone e Mazzeo, mentre Ibrahimović e Cisse hanno formato la coppia centrocampo.