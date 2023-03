Cagliari-Milan primavera 0-1: il commento e la classifica aggiornata | News

Dopo il successo in Youth League, il Milan di Abate conquista un'altra vittoria, questa volta in campionato. Ad Asseminello è finita 1-0 per i rossoneri, i quali hanno avuto la meglio sul Cagliari grazie ad un gol di Zeroli arrivato allo scadere del primo tempo. Una partita vinta meritatamente dal Diavolo, con il Milan che è partito subito forte proprio con l'autore del gol vittoria. Al quinto minuto, infatti, Zeroli ha sfiorato il gol con un colpo di testa che è uscito di poco sopra la traversa. Rossoneri padroni del campo, tanto che al 17esimo sfiorano il vantaggio con Mangiameli . Gran cross dalla sinistra di Bozzolan per il colpo di testa del numero 90 rossonero: il portiere del Cagliari, però, compie una grande parata e gli nega la gioia del gol. La squadra di Abate tiene il pallino del gioco per tutto il primo tempo, fin quando rischia di concedere qualche metro di troppo al Cagliari. In occasione di un'azione dei rossoblù in superiorità numerica al limite dell'area rossonera, Stalmach evita che il pallone arrivi dalle parti di Konate, tutto solo davanti a Nava . Da una potenziale occasione fallita nasce il vantaggio del Milan.

Al 44esimo punizione dei rossoneri: Traore colpisce una clamorosa traversa, ma la sfera termina dalle parti di Zeroli che stoppa elegantemente e poi calcia di destro. Gran gol e seconda gioia consecutiva dopo quella arrivata in settimana in Youth League. Il primo tempo termina con il gol dei rossoneri, mentre la seconda frazione di gioco non sarà così entusiasmante come la prima. Tanti cambi nei primi 20 minuti di gioco della ripresa, con nessuna clamorosa azione da gol da segnalare né da una parte né dall'altra. Il momento che accende un po' la gara arriva al 69esimo quando il Cagliari rimane in dieci uomini a causa dell'espulsione di Belloni che stende con un fallaccio Bakoune. Nonostante l'inferiorità numerica, i ragazzi di Filippi non si perdono d'animo e sfiorano il pareggio nell'unica, vera occasione da gol. All'80esimo un tiro dal limite di Vinciguerra finisce di poco alla destra di Nava. Un secondo tempo ben gestito dai rossoneri che tornano al successo in campionato e allungano di tre punti sulla zona play out.