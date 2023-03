Rinnovo Leao, Ceccarini: “Zero novità. Il Milan valuta due alternative”

Rinnovo Leao, situazione immobile con il Milan

Niccolò Ceccarini, giornalista esperto di calciomercato e direttore di Tuttomercatoweb, ha parlato delle ultime novità del rinnovo di Rafael Leao con il Milan. Zero novità, si legge, uno stallo che lascia trasparire qualche preoccupazione. L'offerta dei rossoneri sarebbe quella di 7 milioni a stagione e non si vorrebbe andare oltre a questa cifra. In caso di mancata firma, la dirigenza rossonera potrebbe essere costretta a vendere il portoghese con alla finestra sempre il Chelsea. Per questo il Milan starebbe valutando due alternative a Leao: Saint-Maximin del Newcastle e Lang del Bruges. I rossoneri, quindi, potrebbero essere costretti a una cessione dolorosa, ma senza rinnovo, necessaria. Fiorentina-Milan, male l’attacco: De Ketelaere spreca l’occasione