Fiorentina-Milan, male l’attacco: De Ketelaere spreca l’occasione

Fiorentina-Milan, De Ketelaere non sfrutta l'occasione

Charles De Ketelaere, si legge, ha mancato ancora la porta. Non è servito restituirgli una maglia da titolare e neppure il cambio di scarpini: con le nuove calzature rosse ha toccato 32 palloni. Un buon cross per Messias, dopo uno spunto personale, e nulla più. Degli attaccanti rossoneri il belga è l'unico a non averci nemmeno provato: Giroud ha tentato di inquadrare lo specchio un paio di volte, Rebic e Ibra una, Charles zero. Alla sua settima da titolare, in trasferta non succedeva da cinque mesi. In generale, tra campionato e Champions, si ripresentava dall'inizio dopo cinque partite. L'ultima era stata un'altra sconfitta, il 2-5 di San Siro contro il Sassuolo del 29 gennaio. Il risultato di squadra in realtà è un alibi prezioso: De Ketelaere non è emerso dal torpore generale, e le responsabilità vanno divise con il resto dei compagni.