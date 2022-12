Milan, Natale sereno per l’Under 18: terzo posto in cassaforte

Si stanno per avvicinare le feste di Natale e sicuramente la formazione Under 18 del Milan le vivrà con grande serenità. I ragazzi di mister Terni infatti terminano il loro 2022 in terza posizione in classifica, alle spalle di SPAL e Inter . La stessa società rossonera, attraverso il proprio sito ufficiale, fa un punto della situazione a questo proposito. Di seguito il corpo della nota.

Ora una lunga sosta di oltre un mese per tirare il fiato e radunare le energie. L'Under 18 tornerà in campo il prossimo 22 gennaio al Puma House of Football - Centro Sportivo Vismara per lo scontro diretto con la SPAL, già battuta a ottobre: subito un crash test per inaugurare il 2023 e allo stesso tempo un'occasione per accorciare la classifica.