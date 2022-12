Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer: ecco l’offerta dei rossoneri

Questo pomeriggio è andato in scena un incontro nella sede del Milan tra il club ed Enzo Raiola, procuratore di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, come ben si sa, è al centro di una trattativa per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2024. La volontà del calciatore, così come quella del suo nuovo agente, sarebbe quella di continuare a vestire la maglia rossonera ancora per diverse stagioni. A tal proposito, dopo l'incontro di oggi, ci sarebbero delle buone possibilità che ciò possa accadere.