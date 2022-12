Calciomercato Milan – Incontro con Raiola per il rinnovo di Bennacer

Come riportato su Twitter dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l'agente Raiola e il Milan si incontreranno per parlare di Bennacer

Calciomercato Milan, incontro per Bennacer

Come riportato su Twitter dal noto esperto di calciomercatoGianluca Di Marzio, l'agente Enzo Raiola e il Milan si incontreranno per parlare del futuro di Ismael Bennacer. L'agente è già a Casa Milan. Una notizia molto importante per il futuro del centrocampo del Milan. Ismael e Tonali, infatti, formano una coppia importante che potrebbe andare avanti nel futuro. Vedremo se questo sarà l'incontro decisivo per il rinnovo.