Milan, l’Under 18 vince in scioltezza: annichilito il Monza

Vittoria facile della formazione Under 18 del Milan, che supera in casa i corregionali del Monza con il risultato di 3-0

Vittoria meritata ed importante ai fini della classifica quella ottenuta dal Milan nel girone B di Serie A/B del campionato Under 18 . I rossoneri si impongono senza troppi problemi su un Monza molto deludente e ultimo in classifica a soli 5 punti.

Il derby lombardo, che è andato in scena al Centro Sportivo "Peppino Vismara" di Milano, ha visto il facile successo dei padroni di casa, che si sono imposti con il risultato di 3-0. Terzo posto agguantato dai rossoneri alle spalle della capolista Spal e del Torino .

Ad aprire le marcature nel tripudio rossonero è il centrocampista classe 2005 Alberto Chiesurin, a cui seguono le reti dei compagni di squadra Mattia Sala ed Emanuele Benedetti. Il prossimo impegno per l'Under 18 del Milan sarà un altro derby lombardo, in questo caso contro i bergamaschi dell'Atalanta.