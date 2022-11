Calciomercato Milan – Bakayoko in uscita: ecco a chi è stato proposto

Tra i nomi in uscita dal Milan , quello che senza dubbio sembrerebbe essere il più vicino a salutare Milanello e i propri compagni è Tiémoué Bakayoko . Il francese è arrivato nella sessione di mercato estiva del 2021, ma da allora non ha mai fatto intravedere quanto mostrato nell'esperienza precedente.

Divenuto ormai un vero e proprio peso per le casse del Milan , il centrocampista di proprietà del Chelsea potrebbe lasciare la compagnia già nel mercato di gennaio. Il Diavolo sta lavorando per trovargli una sistemazione al più presto, in modo da accontentare tutti, società e giocatore.

Anche a livello economico l'operazione sembra essere abbastanza complicata, dal momento in cui solo in due casi la Salernitana potrebbe tesserare Bakayoko. Il primo è se Coulibaly dovesse lasciare in anticipo la società campana e il secondo è se il Milan si prende carico dell'intero stipendio del mediano francese. Milan in vacanza: ecco cosa fanno i calciatori rossoneri >>>