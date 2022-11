Calciomercato Milan – Addio a Bakayoko con super risparmio in bilancio

Tiémoué Bakayoko lascerà il Milan nel calciomercato di gennaio. Non rientra nei progetti tecnici di Stefano Pioli. Il punto della situazione

Daniele Triolo

Tiémoué Bakayoko, centrocampista francese classe 1994, lascerà il Milan nel corso del calciomercato di gennaio 2023. Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, questa è l'unica soluzione possibile, giacché l'ex Monaco e Napoli non rientra nel progetto tecnico di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, sta per finire il Bakayoko-bis in rossonero — Sempre più indietro per ritmi e condizione rispetto ai compagni di reparto, sempre più ai margini del Milan fino a scivolarne fuori: tornato con grandi ambizioni a Milano, nell'estate 2021, in prestito biennale dal Chelsea, oggi Bakayoko è soltanto un nome presente nelle distinte consegnate prima delle partite. Ma non gioca mai, non viene preso in considerazione.

Un vero peccato, se si pensa, invece, alla sua prima esperienza in rossonero, stagione 2017-2018, quando con la sua fisicità aveva conquistato la mediana del Milan tanto da spingere i dirigenti a riflettere sull'opportunità di tirare fuori i 35 milioni di euro previsti nella clausola del contratto siglato con i 'Blues' per il diritto di riscatto del suo cartellino.

Un risparmio in bilancio davvero notevole: le cifre — Un'operazione che, all'epoca, non si concretizzò e lo stesso accadrà adesso. Dal suo addio a gennaio, nelle casse rossonere, non entrerebbero soldi, perché il cartellino di Bakayoko resta di proprietà del Chelsea. I conti del club di Via Aldo Rossi, però, si alleggerirebbero grazie al risparmio sulla parte di stipendio in carico al Milan: 2,5 milioni di euro netti, pari a quasi 5 lordi!