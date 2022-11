Calciomercato Milan – Idea Mendes: via Leao, dentro Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo al Milan nel calciomercato di gennaio? Così vorrebbe il suo agente, Jorge Mendes. Ma dovrebbe partire Rafael Leao ...

Daniele Triolo

Cristiano Ronaldo, fuoriclasse portoghese in rotta con il Manchester United, al Milan nel corso del calciomercato di gennaio 2023. Questa è la pazza idea venuta a Jorge Mendes, procuratore di CR7, secondo il 'Quotidiano Sportivo' in edicola stamattina in un articolo a firma del collega Giulio Mola.

Calciomercato Milan, CR7 può sbarcare in rossonero? Il punto — Secondo quanto riferito dal 'QS', infatti, Mendes vorrebbe risolvere il problema Cristiano Ronaldo, sul punto di essere licenziato dai 'Red Devils' o, comunque, impossibilitato a proseguire l'attuale stagione nella fila della squadra allenata dal manager olandese Erik ten Hag, riportando il fenomeno lusitano in Serie A.

Il Milan, per Mendes, sarebbe la destinazione ideale per Cristiano Ronaldo nell'imminente sessione invernale di calciomercato. Tanto che il Diavolo otterrebbe il prestito del classe 1985, fino al 30 giugno 2023, per un ingaggio ridotto a 8 milioni di euro netti. Ci sarebbe, però, una condizione affinché Cristiano Ronaldo possa vestire la maglia del Milan.

La condizione di Mendes per l'arrivo di Cristiano Ronaldo al Milan — Ovvero, la partenza di Rafael Leao, per il quale Mendes vorrebbe portare sulla scrivania di Paolo Maldini e Frederic Massara a 'Casa Milan' un'offerta compresa tra i 100 e i 120 milioni di euro. Via Leao, dentro CR7: Mendes avrebbe intenzione di risolvere così, quindi, con una duplice operazione, il problema del rinnovo del contratto di Rafa e la volontà di addio di Ronaldo allo United.

