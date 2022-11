Calciomercato Milan – Aouar o Ziyech? Maldini pensa ad un terzo nome

In questi giorni in cui la Serie A è in pausa e si stanno disputando i Mondiali in Qatar, era logico attendersi un mare di notizie sulla prossima sessione invernale di calciomercato. Il Milan è una delle squadre maggiormente coinvolte dalla tematica, avendo qualche giocatore in uscita da piazzare e pensando di apportare un paio di correttivi all'organico di mister Stefano Pioli. Facciamo il punto della situazione in casa rossonera.