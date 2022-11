Milan in vacanza: ecco cosa fanno i calciatori rossoneri

I Mondiali in Qatar sono nel pieno dello svolgimento. Per questo alcuni calciatori e le squadre di club, sono al momento in pausa e stanno ricaricando le pile. Stessa cosa si può dire del Milan, che tra pochi giorni partirà a Dubai per delle amichevoli internazionali, ma che per ora, è in vacanza. Andiamo a vedere cosa stanno facendo alcuni giocatori rossoneri in questi giorni di relax.