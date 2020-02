Verso Milan-Verona: come cambia il centrocampo senza Bennacer

NEWS MILAN – Seconda squalifica stagionale per Ismael Bennacer, che domani salterà Milan-Verona. Lo scorso 23 novembre 2019 aveva già saltato Milan-Napoli per somma di ammonizioni. Il ruolo che ricopre, e il tipo di caratteristiche, lo portano a beccarsi qualche giallo di troppo. A volte, per onestà intellettuale, va anche detto che è stato punito oltremodo dagli arbitri.

La sua assenza in mezzo al campo sarà una mancanza importante per il Milan, ma ci si augura che non risulti decisiva ai fini del risultato. Sin qui l’algerino ha dato i tempi alla squadra in entrambe le fasi di gioco: in interdizione riesce a pressare con foga e intelligenza tattica, mentre in costruzione è bravo a saltare il primo pressing avversario e dare maggiore spazio alle giocate dei compagni tecnicamente più preparati.

Vista l’assenza forzata di Bennacer, il tecnico Stefano Pioli avrebbe dovuto affidarsi a Rade Krunic come sostituto. Il bosniaco però è in forte dubbio, come rivelato dal mister in conferenza stampa. Davanti l’unica certezza è Franck Kessie, il quale però dovrà necessariamente alzare l’intensità e migliorare l’affidabilità rispetto a quanto mostrato nelle ultime uscite. Con Bennacer squalificato e Krunic in forte dubbio, chi giocherà al fianco di Kessie? Possibile che venga utilizzato Hakan Calhanoglu. Proprio il turco aveva ben figurato in Milan-Torino di Coppa Italia, giocando nei due di centrocampo al fianco di Bennacer, seppur con compiti prevalentemente offensivi visto che bisognava recuperare dallo svantaggio.

Senza Bennacer a coprire i buchi in fase di non possesso, chiunque giocherà davanati la difesa avrà l’obbligo di tenere altissima la concentrazione dal primo all’ultimo minuto di gioco. Bisognerà ridurre al minimo gli errori: giocare semplice in costruzione e non concedere spazi in fase di non possesso con marcature preventive e diagonali difensive sui tagli avversari. Il centrocampo con la coppia Kessié-Krunic sarebbe stato più fisico e meno qualitativo, con Kessie-Calhanoglu invece potrebbe esserci il giusto bilanciamento. Domani a prescindere dagli equilibri e da chi verrà schierato titolare, conquistare i tre punti domani sarà oltremodo fondamentale: per dare continuità e arrivare con tranquillità al derby contro l’Inter.

A questo proposito, il Diavolo dovrà stare molto attento al ‘pericolo giallo’ in vista della stracittadina di domenica 9 febbraio. Sono infatti ben 3 i diffidati importanti in casa rossonera: per i dettagli, continua a leggere >>>

