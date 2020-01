Coppa Italia – Milan-Torino 4-2, il tabellino del match di ‘San Siro’

NEWS MILAN – Milan-Torino è terminata 4-2 dopo i tempi supplementari: i rossoneri di Stefano Pioli, quindi, dopo 120′ di gioco molto combattuti, hanno conquistato l’accesso alla semifinale, andata e ritorno, di Coppa Italia, dove incontreranno la Juventus.

In vantaggio al 12′ con Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, il Milan si è fatto ribaltare dalla doppietta del difensore brasiliano Bremer, in gol al 34′ ed al 71′. In pieno recupero, quindi, al 91′, la prima rete di Hakan Çalhanoglu, che si è ripetuto anche in apertura del secondo tempo supplementare.

La sfida è stata chiusa, al 109′, da Zlatan Ibrahimovic, al suo secondo gol stagionale con il Diavolo, il primo a ‘San Siro‘ dal suo ritorno. Qui di seguito, il tabellino del match Milan-Torino:

MILAN-TORINO 4-2

Marcatori: 12′ Bonaventura (M), 34′ e 71′ Bremer (T), 91′ e 106′ Çalhanoglu (M), 109′ Ibrahimović (M).

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Bennacer, Krunić (82′ Çalhanoglu), Bonaventura (76′ Rafael Leão); Rebić (106′ Kessié), Piatek (65′ Ibrahimović). A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Paquetá, Suso. Allenatore: Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer (83′ Djidji); De Silvestri (111′ Laxalt), Rincón (111′ Lyanco), Lukić, Aina; Verdi, Berenguer (90′ Millico), Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Singo, Adopo. Allenatore: Mazzarri.

Arbitro: Pasqua di Tivoli (RM).

Ammoniti: Rincón (T), Theo Hernández (M), Rebić (M), Izzo (T), Kjaer (M), Krunić (M), Conti (M), Mazzarri (T), Ibrahimović (M).

Espulsi: nessuno.

Note: al 41′ annullato un gol a Rebić (M) per un precedente fallo di mano di Piatek.

