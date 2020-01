CI Milan-Torino, le pagelle rossonere: Rebic e Calha numeri da campioni, Piatek bocciato

NEWS MILAN – Da brividi il ricordo che il Milan ha dedicato a Kobe Bryant prima del calcio d’inizio. Poi, sin dalle battute iniziali, è subito Milan. Da applausi la giocata di Rebic sull’out di sinistra che libera Bonaventura per l’1-0 al tredicesimo. Al trentacinquesimo, in una delle sporadiche azioni della prima frazione, il Toro pareggia e lo fa grazie ad un bell’inserimento di Bremer che fulmina Donnarumma. Nella ripresa il Milan non parte male ma è costretto, al settantunesimo, nuovamente a capitolare. E’ ancora Bremer a scappare alle spalle dei difensori e depositare in fondo al sacco. Il forcing rossonero permette a Calhanoglu nel finale di trovare il gol del 2-2 e mandare le formazioni ai supplementari. E’ sempre il turco che nel secondo tempo supplementare con un gran sinistro spedisce in fondo al sacco per il 3-2. La chiude Ibrahimovic raccogliendo l’applauso di tutto San Siro per il definitivo 4-2.

