Milan-Torino 3-2: rete di Calhanoglu nei supplementari

NEWS MILAN –Hakan Calhanoglu ancora decisivo per i rossoneri! Il turco ha segnato la sua seconda rete personale in Milan-Torino, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, all’inizio del secondo tempo supplementare, sfruttando una palla di Zlatan Ibrahimović che il neo-entrato Franck Kessié ha fatto viaggiare, veloce, per Calhanoglu il quale non ha lasciato scampo a Salvatore Sirigu. Per il video-tributo di ‘San Siro‘ a Kobe Bryant, continua a leggere >>>

