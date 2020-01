Milan-Torino, l’omaggio di San Siro a Kobe Bryant (VIDEO)

NEWS MILAN – Domenica, in un incidente in elicottero, ha perso la vita Kobe Bryant, 41 anni, ex stella NBA ed icona del basket americano con la casacca dei Los Angeles Lakers.

Con Bryant, sono deceduti anche la figlia 13enne Gianna-Maria Onore ed altre sette persone, ovvero il pilota ed i passeggeri dell’elicottero precipitato nelle colline di Malibu.

Questa sera, prima di Milan-Torino, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, il Milan, squadra di cui Bryant era un grande sostenitore, lo ha omaggiato con un video emozionale trasmesso a ‘San Siro‘. Ecco il video pubblicato sui social dal club rossonero:

